Египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark.

Об этом сообщило агентство "Укринформ", ссылаясь на слова капитана танкера Виталия Нестеренко, передает Day.Az.

По словам капитана, адмирал египетского флота Мустафа вместе с несколькими офицерами утром 18 мая поднялся на борт танкера. Он заявил, что судно надо разгрузить, пока этого не сделают - движение экипажа заблокировано.

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте", - говорится в письме Нестеренко.

Капитан добавил, что египетские офицеры вели себя агрессивно, а сам адмирал угрожал применить силу в случае невыполнения приказа. Впоследствии экипаж разделили на две группы. Некоторые просили пойти к врачу, впрочем военные отказали, отметил Нестеренко.

Также, по его словам, у украинских моряков забрали мобильные телефоны, сделав невозможным звонок домой.

Ссылаясь на базу по отслеживанию судов FleetMon, "Укринформ" указывает, что на борту 19 граждан Украины, 1 гражданин Азербайджана, 11 филиппинцев, а также граждане Шри-Ланки и Индии.

Громадское обратилось к консульской службе Министерства иностранных дел и ожидает ответа.