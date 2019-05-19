В Тель-Авиве состоялся финал конкурса песни "Евровидение-2019".

Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. В сумме голосов жюри и зрителей конкурса Лоуренс набрал 492 балла. Чингиз Мустафаев занял седьмое место с 297 баллами. Однако, не обошлось без ошибки.

Как передает Day.Az, перед оглашением результатов голосования Азербайджана карта страны была показана искаженно - на ней не был отмечен Нахчыван.

Остается надеяться, что это лишь пусть и грубая, но всего лишь ошибка, допущенная по невнимательности тех или иных сотрудников оргкомитета, а не провокация.

Напомним, что это уже вторая ошибка по отношению к Азербайджану за этот год на конкурсе. На пресс-конференции финалистов, в которой участвовал Чингиз Мустафаев, флаг страны был представлен неправильно - зеленый и синий цвета триколора были не на своих местах.

Али Ибрагимов