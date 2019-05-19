В советское время, издательством "Прогресс" в Москве, был выпущен мини-альбом "Баку", на 5 языках (русском, английском, азербайджанском, французском и арабском), рассказывающем о Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, фотографии были сделаны В.Володкиным, Л.Раскиным и И.Рубенчиком. К сожалению, не указали год когда были сделаны фото и когда был выпущен сам альбом.

Во вступительном тексте альбома говорилось:

- Сегодня Баку - один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров страны. Нефть - основа бакинской индустрии.

- В десятки стран мира экспортируется продукция многоотраслевой индустрии города - станки и приборы, электрооборудование и сельскохозяйственные машины, пищевые продукты и текстиль, строительные материалы.

- Современный Баку это свыше 150 библиотек, 16 музеев, 6 театров, филармония, несколько издательств, киностудия, радиовещательная станция, телецентр, 76 названий газет и журналов на 3 языках общим тиражом около 4 миллионов экземпляров.

- Современный Баку это 500 тысяч труженников: рабочих и строителей, врачей и художников, докеров и ученых, нефтяников и музыкантов.

Альбом был своего рода "прогулкой" по Баку. Знакомство с городом начинается со "стен старой крепости", и далее иностранцам рассказывают про историю Баку, показывают центральные улицы города, парки, сады.

Конечно не оставляют без внимания и "визитные карточки" Баку, такие как "Нефтяные Камни", бакинский бульвар. Иностранцам также рассказывают о промышленности, культуре, науке, не забывая о кафе,ресторанах, пляже, и азербайджанской кухне.

Заканчивается прогулка "поднятием на фуникулере" в парк им. С.Кирова, чтобы "бросить прощальный взгляд на Баку - город непохожий ни на один другой в мире".