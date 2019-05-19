ОАО "Азеришыг" 19-20 мая предпринимает опережающие и необходимые меры с целью предотвращения возможных происшествий с учетом резкого изменения погодных условий в западном регионе, сообщил Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, для обеспечения нормального рабочего режима электросети усилен контроль над дежурством, созданным в региональных отделах электроснабжения, городских-районных электросетях в Шамкирском, Дашкесенском и Гедабекском районах, со стороны ОАО "Азеришыг" предпринимаются опережающие меры.

"В сферах услуг при Техническом департаменте и управлении автотранспорта организовано дежурство и созданы запасы необходимых материалов. На данный момент потребители по всей стране обеспечены бесперебойным и качественным электричеством. Последствия аварий, которые происходят ночью в некоторых местах, оперативно устраняются. Мы просим потребителей звонить в Call-центр 199 в случае проблем, которые могут возникнуть в результате сильного ветра, если даже проблема будет индивидуальной. Если где-то возникнет проблема, согласно поступившим обращениям сотрудники ОАО "Азеришыг" готовы устранить ее в оперативном порядке", - сказал он.