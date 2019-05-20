https://news.day.az/society/1121270.html Сильный ветер в Гяндже привел к разрушениям
Сильный ветер в Гяндже привел к разрушениям
Сильный ветер вызвал ряд разрушений в Гяндже.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сильный ветер вывел из строя столбы, линии электропередачи на нескольких проспектах города, а также кровлю спортивной школы и несколько деревьев. На некоторых улицах поваленные деревья перекрыли автомагистрали.
Соответствующие структуры были оперативно мобилизованы в связи с ЧП.
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