https://news.day.az/society/1121319.html Тяжелая авария в центре Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Тяжелая авария в центре Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Момент аварии, произошедшей на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе Баку, попал на камеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, видео опубликовано в социальных сетях.
На видеозаписи видно, как автомобиль марки Merсedes грубо нарушил правила дорожного движения, пытаясь обогнать справа двигавшийся по проспекту автомобиль, столкнулся с ним и ехавшим рядом по левой полосе другим автомобилем.
От силы удара Merсedes врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
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