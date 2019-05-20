Момент аварии, произошедшей на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе Баку, попал на камеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, видео опубликовано в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как автомобиль марки Merсedes грубо нарушил правила дорожного движения, пытаясь обогнать справа двигавшийся по проспекту автомобиль, столкнулся с ним и ехавшим рядом по левой полосе другим автомобилем.

От силы удара Merсedes врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.