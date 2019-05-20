https://news.day.az/society/1121325.html Минздрав о ситуации с гриппом в Азербайджане
Минздрав о ситуации с гриппом в Азербайджане
Обычно к концу весны снижается количество заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии при министерстве здравоохранения Афаг Алиева.
"Заболеваемость ОРВИ идет на убыль, так как температура воздуха постепенно повышается", - сказала Алиева.
Также, по ее словам, в настоящее время в стране не регистрируется сезонных вирусов гриппа.
Она добавила, что на местах медучреждениями проводится эпидемиологический контроль.
"В пограничных пунктах также созданы условия для выявления и изоляции лиц с высокой температурой", - сказала Алиева.
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