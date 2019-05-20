В Товузском районе зарегистрирован случай пищевого отравления.

Как сообщили oxu.az в министерстве здравоохранения, пять человек отравились рыбой, передает Day.Az.

"Пять членов одной семьи отравились. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Согласно предварительной оценке, члены семьи отравились рыбой", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что отравившимися являются Рашад Алиев 1985 года рождения, Мамедова Малахат Вагиф гызы 1986 года рождения, Алиев Раван Рашад оглу 2010 года рождения, Алиев Гасан Рашад оглу 2011 года рождения, Алиева Мехрибан Рашад гызы 2017 года рождения.