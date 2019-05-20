21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в основном без осадков.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в некоторых местах возможны дожди, грозы, будет дуть восточный ветер. Ночью и утром местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.