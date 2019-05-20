В авторемонтном цеху, расположенном в Бардинском районе Азербайджана, произошел взрыв, перешедший в пожар, во время которого пострадали два человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Событие произошло в селе Алачадырлы в цеху, принадлежащем жителю другого села Бардинского района Оруджеву Габилю Бахлул оглу (1970).

Во время взрыва пострадал сам Оруджев и работающий вместе с ним житель села Алачадырлы Гасымов Тельман Метлеб оглу (1961).

Оба пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести, были помещены в больницу.

После оказания первой медицинской помощи из-за тяжелых телесных повреждений они были переправлены в Республиканский ожоговый центр в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) УК Азербайджана.