Знаменитый американский телеканал CNN накануне финала Лиги Европы УЕФА подготовил репортаж о Баку, передает Day.Az.

Во время одноминутного репортажа Рамиль Джахангиров сообщил о Баку краткую информацию:

"Я Рамиль Джахангиров. Добро пожаловать в мой родной Баку. На удивление всем, в Баку очень любят футбол. В любой точке города бакинцы смотрят футбол. Дети в жилых кварталах, во дворах, в парках гоняют в футбол.

Я считаю, что Тофик Бахрамов - один из ярких представителей азербайджанского футбола. Бахрамов был боковым судьей в матче команд Англии и Германии в финале Чемпионата мира в 1966 году. В результате принятого им верного решения англичане впервые в истории стали чемпионами мира. Этому стадиону присвоено именно его имя.

А это самый большой и новый стадион в Азербайджане. Бакинский олимпийский стадион станет местом проведения финала Лиги Европы 2019 года. "Челси" встретится с "Арсеналом" именно здесь. Я с нетерпением и волнением жду, когда "Челси" выйдет на это поле".

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