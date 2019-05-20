В озере утонул сотрудник Министерства внутренних дел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в Габалинском районе. Сотрудник службы гражданской охраны Главного Управления охраны Мехдиев Джумшуд Гисмет оглу (1996 г.р.) утонул в озере Нохур.

По факту ведется расследование.