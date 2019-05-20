https://news.day.az/society/1121552.html В Баку ремонтируют эту дорогу - ФОТО
В Баку ремонтируют эту дорогу - ФОТО
В Хатаинском районе Баку после ул. Неаполя реконструируется ул. Самедбека Мехмандарова, протяженностью 3,2 километра и шириной 20 метров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Согласно сообщению, в настоящее время уже началось асфальтирование дороги.
На завершающем этапе работ в соответствующих местах будут установлены необходимые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.
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