В Исмаиллинском районе Азербайджана сильным ветром сорвало крышу здания, в котором проживали вынужденные переселенцы.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на первого заместителя главы Исполнительной власти района, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Ровшана Агаева, передает Day.Az.

По словам Агаева, ущерб нанесен кровельному покрытию административного двухэтажного здания, расположенного на территории района, известного, как "РТС": "В здании размещены четыре семьи вынужденных переселенцев. Это двухэтажное административное здание. Мы информировали Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев о происшествии".

Замглавы ИВ отметил, что частные жилые дома на территории района серьезно не пострадали: "Ветром в основном повалило деревья, нанесен ущерб объектам электроснабжения. В результате были проблемы в электроснабжении примерно в 70 населенных пунктах. В настоящее время все проблемы устранены и подача электроэнергии восстановлена".