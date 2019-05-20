Увлекательно, интересно, ярко - так прошло в Баку представление "Барбоскины, или Тайна книжной полки", сообщает в понедельник Trend Life.

Показ состоялся в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку и собрал большую зрительскую аудиторию.

"Барбоскины, или Тайна книжной полки" - это захватывающее и увлекательное путешествие в волшебный мир мультперсонажей. Популярные герои мультфильма "Барбоскины" вновь оказываются в самых непредвиденных ситуациях.

По сюжету Дедушка Барбоскин дарит внукам "Волшебную книгу сказок", так как его беспокоит, что дети совершенно забыли про книги, и им гораздо интереснее компьютеры, планшеты и телефоны. Но книгу пытаются уничтожить - Плесень и Паутина, у которых созрел коварный план по уничтожению всех книг...

Барбоскины осознают, что главная проблема в том, что дети больше не верят в сказочных персонажей. Чтобы спасти оставшиеся книги, Барбоскины отправляются в путешествие по сказкам, уговаривая их героев показаться детям и доказать свою реальность.

Представление было встречено юными зрителями с огромным восторгом, они активно помогали любимым героям, пытаясь подсказать и найти правильный путь.

Яркие костюмы, зажигательная музыка, увлекательный сюжет, полный приключений и невероятных историй, - спектакль стал настоящим подарком для юных поклонников семейства Барбоскиных.

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