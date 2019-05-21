В Баку автомобиль сбил 69-летнюю женщину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на проспекте Ататюрка примерно в 16:00. Отмечается, что Хасмамедова Улдузе Молла гызы 1950 года рождения была сбита автомобилем при попытке перейти дороги.

Женщина была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.