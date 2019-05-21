https://news.day.az/society/1121713.html Страшная авария в Баку, есть пострадавшая
Страшная авария в Баку, есть пострадавшая
В Баку автомобиль сбил 69-летнюю женщину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на проспекте Ататюрка примерно в 16:00. Отмечается, что Хасмамедова Улдузе Молла гызы 1950 года рождения была сбита автомобилем при попытке перейти дороги.
Женщина была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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