Алекпер Рзакулиев (1903-1974) родился в Баку в семье горожанина, занимавшегося мелкой торговлей. Детство прошло в большой семье, в доме, расположенном в старинной части города.

С 1918 года он посещал художественную студию при реальном училище. В 1922 году Рзакулиев становится учеником Бакинской художественной школы. В 1925 году Алекпер Рзакулиев уезжает в Москву, во Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские).

Возвращение в родной город совпадало по времени с началом политических репрессий. Практически сразу после возвращения Рзакулиев был арестован по обвинению в пантюркизме и приговорен к шести годам. В 1937 году Рзакулиев снова был арестован. Со слов художника, его отправили в "Сибирь, а позже на Соловки (Соловецкие острова)", передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

После смерти Сталина десятки тысяч ссыльных были освобождены. Алекпер Рзакулиев возвратился в Баку. В целом, Рзакулиев провел почти 25 лет своей жизни в изгнании. Время, проведенное в тюрьме и ссылке, сильно отразилось на творчестве Рзакулиева. Он стал реже использовать цвет, предпочел кисти тушь и перо потому, что после ссылки на Севере потерял чувство цвета.

По возвращению из ссылки А.Рзакулиев приступает к задуманной еще в 20-е годы серии линогравюр "Старый Баку". Эти гравюры словно маленькие новеллы рассказывают о жизни простых людей, горожан в дореволюционном Баку.

Все они созданы А. Рзакулиевым по памяти и привлекают тонкой наблюдательностью, мягким юмором, добродушием и любовью к людям. Работы А.Рзакулиева этой серии очень колоритны, обладают внутренним обаянием и целостностью. "Старый Баку" принес художнику заслуженную известность.