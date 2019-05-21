В Азербайджане изменяется госпошлина за выдачу разрешений на временное и постоянное проживание в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, это отражено в правках, предлагаемых к закону "О государственной пошлине".

Согласно действующему закону, для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства выдача разрешения на временное проживание на территории Азербайджана до трех месяцев составляет 30 манатов, до шести месяцев - 60 манатов, до года - 120 манатов, до полтора года -180 манатов, до двух лет - 240 манатов, до двух с половиной лет - 300 манатов, до трех лет - 360 манатов.

Новость обновляется