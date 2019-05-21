На таможенном посту "Красный мост" был остановлен автомобиль "Opel Vectra", управляемый прибывшим из Грузии гражданином Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

На вопрос о наличии в автомобиле скрытых и подлежащих обязательному декларированию предметов водитель ответил, что таковых не имеется.

После проверки в отсеке двигателя было обнаружено 40 упаковок различных лекарственных препаратов, а в воздушном фильтре - четыре мобильных телефона марок "Samsung Galaxy A20", один телефон "Samsung Galaxy A50", три телефона "Mİ A2 Lite" и два телефона "Mİ9 SE".