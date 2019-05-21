22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, северный ветер сменится на юго-западный.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. К вечеру в некоторых местах возможны дожди, грозы, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем -27-32 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 17-22 градусов тепла.