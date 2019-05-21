Министерство образования обратилось к гражданам, желающим учиться за границей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, глава отдела по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов призвал абитуриентов, студентов, а также их родителей быть осторожными при выборе вузов.

"Опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, которые пользуются услугами посредников в этой области, сталкиваются с трудностями и неприятными ситуациями. Чтобы не сталкиваться с такими ситуациями, мы рекомендуем гражданам перед выбором вуза и специальности связываться напрямую с учебным заведением и получить полную информацию о правилах приема, оплаты обучения, расходов на проживание и др.", - сказал Джасарет Валехов.