По улицам Баку проходит красочный парад, посвященный финалу Лиги Европы УЕФА, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шествие началось вчера и продолжится по улицам и достопримечательностям столицы Азербайджана до 29 мая - дня финала. Парад проходит с участием двойников известных героев, лиц и персонажей - Джеймс Бонд, Королева Елизавета II, группа "Битлз", Чарли Чаплин, Фредди Меркьюри, Гарри Поттер, Робин Гуд, Уильям Шекспир, Шерлок Холмс, "Алиса в стране чудес" и другие.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00. Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.