https://news.day.az/society/1121819.html "Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны" - Конное шоу в Британии - ВИДЕО
"Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны" - Конное шоу в Британии - ВИДЕО
Смотрите кадры шоу-композиции "Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны", презентованного в рамках Королевского конного шоу в Виндзоре, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.az.
Отметим, что азербайджанская делегация по завершении Виндзорского королевского конного шоу была принята королевой Великобритании. В ходе встречи королева Великобритании Елизавета II получила в подарок азербайджанский келагаи и картину известного художника Сакита Мамедова.
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