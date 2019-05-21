Смотрите кадры шоу-композиции "Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны", презентованного в рамках Королевского конного шоу в Виндзоре, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.az.

Отметим, что азербайджанская делегация по завершении Виндзорского королевского конного шоу была принята королевой Великобритании. В ходе встречи королева Великобритании Елизавета II получила в подарок азербайджанский келагаи и картину известного художника Сакита Мамедова.

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