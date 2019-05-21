Концепция устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) предполагает оказание услуг не только лицам, непосредственно обращающимся в центры DOST, но также мобильное обслуживание граждан различных льготных категорий. В то же время регулярно будет расширяться онлайн-база услуг DOST.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, "дорожная карта" развития концепции DOST предполагает оказание 91 услуги в электронном формате из 126 планируемых в целом, передает Day.Az.

За прошедшие девять месяцев реализации проекта 20 услуг уже переведены в электронный формат. Остальные услуги планируется оцифровать в течение двух лет. Таким образом, будет создана обширная онлайн-платформа услуг DOST.

Отметим, что уже в будущем году запланирован старт формирования в регионах сети центров DOST.