21 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Buta Airways открывает прямые рейсы в Астрахань; Криптовалюты привлекают повышенный интерес; Национальное оружие демонстрируется на MILEX-2019; В Грузии представлены работы национального видеоарта и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.