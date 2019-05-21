Министерство внутренних дел выразило отношение к распространенным в прессе сообщениям в связи с ограничением передвижения граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалият с 25 по 31 мая.



Как сообщил baku.ws руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов, министерство не распространяло какую-либо информацию по этому поводу, передает Day.Az.