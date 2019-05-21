Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал вопросы об относительном балле в нынешних приемных экзаменах в вузы, о том как это было в прошлые годы и недопуске к участию в конкурсе абитуриентов в случае, если они не смогут его набрать.

В этом году перед абитуриентами не ставится условие набрать определенный балл по предметам, как это было в прошлые годы. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Центра Ханлар Ханларзаде.

По словам пресс-секретаря Центра, в выборе специальностей могли участвовать абитуриенты, набравшие не менее 10 баллов по каждому из четырех экзаменационных предметов.

"Но по общим условиям правил нынешнего приема, набранный абитуриентом общий уровень минимального балла в первом туре экзамена (выпускной экзамен, где максимальный балл 300) и во втором туре (максимальный балл 400 баллов) должен быть 200 баллов. В первом туре экзамена перед абитуриентами не ставится условие в связи с минимальным баллом, однако во втором туре набранный балл не может быть ниже 100. Если на выпускном экзамене абитуриент набрал 80 баллов, то во втором туре он должен набрать минимум 120 баллов, чтобы принять участие в конкурсе. Потому что к конкурсу допускаются абитуриенты, общий балл которых не меньше 200, а балл во втором туре экзамена - не меньше 100 баллов".

Ханларзаде добавил, что в новых правилах ограничения по относительному баллу остались только по определенным специальностям.

"Относительный балл по иностранному языку, который абитуриент должен набрать на выпускном экзамене для поступления по специальностям государственных вузов, где преподавание ведется на английском языке, должен быть 40. К конкурсу специальности "Перевод" государственных вузов будут допускаться абитуриенты, относительный балл которых по иностранному языку не меньше 30. Если абитуриент не подал документы по специальностям государственных вузов, где преподавание ведется не на английском языке, то ограничения по относительному баллу нет", - сказал пресс-секретарь ГЭЦ.

По его словам, в этом году к конкурсу по специальностям "Математика", "Физика", "Компьютерные науки", "Инженерия транспортного строительства", "Строительная инженерия", "Информационные технологии", "Геология", "Электроника, телекоммуникация и радиотехническая инженерия" будут допущены абитуриенты, общий балл которых не меньше 250. К конкурсу мест, выделенных на платной основе вузов по некоторым специальностям, будут допускаться абитуриенты, общий балл которых не меньше 150, и балл по второму туру экзамена не меньше 50 (по местам госзаказа - общий балл не меньше 200 и балл по второму туру экзамена не меньше 100).

Ханларзаде добавил, что число ошибочных ответов в первом туре нынешнего экзамена не повлияло на число правильных ответов.

"Однако во втором туре число ошибочных ответов закрытых тестовых заданий будет влиять на число правильных ответов. Ошибочные ответы на задания открытого типа не будут влиять на количество правильных ответов".