В ходе раскопок, проводимых на территории села Тюлю Балакенского района Азербайджана сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной академии наук, в пределах христианского памятника эпохи Кавказской Албании был обнаружен третий строительный слой.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт, в результате исследований по точному определению контуров памятника, выяснилось, что церковь Тюлю построена над более древним религиозным строением, длиной 15 и шириной 10,5 метра, передает Day.Az.

Детальное изучение религиозного строения, большая часть которого скрывается под албанской церковью, привело к обнаружению 24 захоронений, осуществленных по христианским обрядам. По словам археолога Натига Алышова, в ходе раскопок обнаружены различные фрагменты и целые изделия из камня, стекла, керамики и бронзы различных исторических эпох - от раннего железного века до средневековья. Он отметил, что в будущем планируются углубленные комплексные исследования неожиданной находки.