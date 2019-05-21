В Агстафинском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на участке вблизи станции "Беюк Кесик" поезд сбил 10-летнего Ахмедова Эльбруса Ильхам оглу, когда тот пытался перейти пути, возвращаясь из школы.

Ребенок скончался на месте происшествия. По факту ведется расследование.