https://news.day.az/society/1121915.html В Азербайджане поезд сбил школьника
В Азербайджане поезд сбил школьника
В Агстафинском районе произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на участке вблизи станции "Беюк Кесик" поезд сбил 10-летнего Ахмедова Эльбруса Ильхам оглу, когда тот пытался перейти пути, возвращаясь из школы.
Ребенок скончался на месте происшествия. По факту ведется расследование.
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