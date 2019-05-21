https://news.day.az/society/1121941.html В Азербайджане сотни человек хотят совершить хадж
В Азербайджане сотни человек хотят совершить хадж
В Азербайджане около 900 человек изъявили желание совершить хадж (паломничество в Мекку).
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.
Паломники вылетят первого-шестого и вернутся 21-25 августа. Они полетят восемью авиарейсами.
Прием документов продолжится до исчерпания квоты - 1400 человек. Ранее сообщалось об отмене квот, однако затем квоты были вновь восстановлены.
В этом году стоимость паломничества в Мекку стоит 4285 долларов.
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