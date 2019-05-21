https://news.day.az/society/1121976.html Цепная авария на въезде в Сумгайыт, есть пострадавшие - ВИДЕО
Цепная авария на въезде в Сумгайыт, есть пострадавшие - ВИДЕО
На въезде в Сумгайыт произошла цепная авария - столкнулись три автомобиля.
Как сообщили Day.Az очевидцы происшествия, автомобиль марки Hyundai столкнулся с грузовиком. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом.
Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. Водитель и пассажир Hyundai получили различные травмы и были госпитализированы.
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