На въезде в Сумгайыт произошла цепная авария - столкнулись три автомобиля.

Как сообщили Day.Az очевидцы происшествия, автомобиль марки Hyundai столкнулся с грузовиком. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом.

Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. Водитель и пассажир Hyundai получили различные травмы и были госпитализированы.