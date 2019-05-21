В Баку пройдет 19-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в мероприятии примут участие главы правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также, в качестве наблюдателей, их коллеги из Эстонии и Латвии, представители Антитеррористического центра государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, а также координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ, передает Day.Az.

На повестке дня стоит обсуждение вопросов по правоохранительной деятельности стран региона, доклады рабочих групп, а также обмен мнениями о развитии сотрудничества.

Заседания рабочих групп стартовали во вторник. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных средств и их прекурсоров, правонарушениями в интернете и другие вопросы.