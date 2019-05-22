https://news.day.az/society/1122003.html На юге Азербайджана произошло землетрясение
На юге Азербайджана произошло землетрясение
В Масаллинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 22:35 по местному времени на территории Масаллы в 29 километрах к северо-западу от станции Лянкяран.
Глубина землетрясения составила 21 километр, подземные толчки не ощущались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре