В Масаллинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 22:35 по местному времени на территории Масаллы в 29 километрах к северо-западу от станции Лянкяран.

Глубина землетрясения составила 21 километр, подземные толчки не ощущались.