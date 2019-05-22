Кабмин Азербайджана внес изменение в решение "О составе коллегии министерства образования", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Постановление об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

По решению, из состава коллегии выведен директор Госагентства по профессиональному образованию при министерстве образования. Данное решение было принято по предложению минобразования.

Отныне членами коллегии, руководимой министром образования, будут его заместители, руководитель аппарата минобразования и его заместитель, министр образования Нахчыванской АР.