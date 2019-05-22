https://news.day.az/society/1122063.html В Азербайджане эти лица смогут поступать в вузы без экзаменов Премьер-министр Новруз Мамедов утвердил условия внеконкурсного зачисления в вузы.
В Азербайджане эти лица смогут поступать в вузы без экзаменов
Премьер-министр Новруз Мамедов утвердил условия внеконкурсного зачисления в вузы.
Как передает Day.Az, информация об этом была размещена на сайте Кабинета министров.
В документе изложен список условий для приема в вузы абитуриентов, прошедших обучение по международно аккредитованным образовательным программам, а также победителей международных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и соревнований.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре