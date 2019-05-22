Премьер-министр Новруз Мамедов утвердил условия внеконкурсного зачисления в вузы.

Как передает Day.Az, информация об этом была размещена на сайте Кабинета министров.

В документе изложен список условий для приема в вузы абитуриентов, прошедших обучение по международно аккредитованным образовательным программам, а также победителей международных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и соревнований.