28 мая Российское акционерное общество "Метровагонмаш" передаст ЗАО "Бакинский метрополитен" 10 новых вагонов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом заявил журналистам главный инженер "Бакинского метрополитена" Алихан Османов.

По его словам, в целом в текущем году планируется купить 30 вагонов: "Оставшиеся 20 вагонов будут доставлены до конца сентября".