Государственная служба миграции Азербайджана задержала 143 незаконных иностранных мигранта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Как говорится в сообщении, пятеро из них были выявлены в ходе мер, совместно проведенных со Службой государственной безопасности. Было установлено, что восемь из задержанных лиц занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели, шестеро были привлечены к незаконной трудовой деятельности, один не проживал по указанному месту регистрации, остальные 128 незаконно проживали на территории страны.

В отношении 129 человек, нарушивших законодательство о миграции, были приняты административные решения, в отношении остальных иностранцев принимаются соответствующие меры по их выдворению за пределы страны.

Госслужба продолжает меры в рамках борьбы с незаконной миграцией.