https://news.day.az/society/1122345.html В Баку арестовали сына владельца крупного торгового центра
В Баку арестовали сына владельца крупного торгового центра
В Баку завершился суд над Сунаем Велиевым, обвиняемым в наезде на пешехода с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, Хатаинским районным судом обвиняемый был признан виновным и наказан лишением свободы на 3,5 года.
Адвокат Велиева обжаловал приговор.
Отметим, что 9 февраля этого года "Мерседес", управляемый Велиевым, сбил Мушфига Алиева, переходившего дорогу на Зыхском шоссе. Водитель сбежал с места ДТП, пострадавший умер на месте. Сунай Велиев был найден и привлечен к делу в качестве обвиняемого.
Велиев - сын владельца торгового центра "Лачын" Масуда Велиева, скончавшегося в 2015 году.
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