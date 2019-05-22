В Баку завершился суд над Сунаем Велиевым, обвиняемым в наезде на пешехода с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, Хатаинским районным судом обвиняемый был признан виновным и наказан лишением свободы на 3,5 года.

Адвокат Велиева обжаловал приговор.

Отметим, что 9 февраля этого года "Мерседес", управляемый Велиевым, сбил Мушфига Алиева, переходившего дорогу на Зыхском шоссе. Водитель сбежал с места ДТП, пострадавший умер на месте. Сунай Велиев был найден и привлечен к делу в качестве обвиняемого.

Велиев - сын владельца торгового центра "Лачын" Масуда Велиева, скончавшегося в 2015 году.