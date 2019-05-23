В настоящее время в Национальном центре офтальмологии имени Зарифы Алиевой зарегистрировано более трех тысяч пациентов, страдающих от патологии роговицы, которые ожидают операции по ее трансплантации. Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend завотделом данного медучреждения, хирург-офтальмолог Фидан Агаева.

По ее словам, с октября прошлого года в Национальном центре офтальмологии начали делать операции по трансплантации роговицы.

"За прошедший период данная операция была проведена около 40 людям. Роговица доставляется в страну из США согласно подписанному со Всемирным глазным банком договору. Из-за того, что раньше эта операция в Азербайджане не проводилась, страдающие от данной патологии были вынуждены делать ее за рубежом", - сказала она.

Агаева добавила, что 50-60 процентов лиц, которым показана операция по трансплантации роговицы, являются молодыми людьми. Эта болезнь может стать причиной слепоты."На прошлой неделе операция по трансплантации роговицы была проведена 22 пациентам", - сказала она.