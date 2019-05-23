В Баку совершена крупная кража.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, кража произошла по адресу Ясамальский район, улица Ш.Губанова, 159.

Проживающий в этом доме Гаджиев Меджид Акиф оглу (1985 г.р.) обратился в полицию с заявлением о краже из его дома ювелирных изделий на сумму 130 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 40 тысяч манатов.

По факту в следственном отделе УП Ясамальского района ведется расследование.