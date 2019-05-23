https://news.day.az/society/1122452.html Крупное ограбление в Баку
Крупное ограбление в Баку
В Баку совершена крупная кража.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, кража произошла по адресу Ясамальский район, улица Ш.Губанова, 159.
Проживающий в этом доме Гаджиев Меджид Акиф оглу (1985 г.р.) обратился в полицию с заявлением о краже из его дома ювелирных изделий на сумму 130 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 40 тысяч манатов.
По факту в следственном отделе УП Ясамальского района ведется расследование.
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