В Азербайджане лица, получившие степень бакалавра, независимо от специальности, могут быть приняты в средне-специальные учебные заведения на платной основе вне конкурса.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это право определяется "Правилами приема бакалавров в средне-специальные учебные заведения, суббакалавров по соответствующим специальностям на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высшие учебные заведения, а также перевода лиц, не завершивших бакалавриат (основное (базовое высшее) медицинское образование) в средне-специальные учебные заведения".

Бакалавры, желающие поступить на внеконкурсной основе, должны подавать заявления в соответствующие средне-специальные учебные заведения.

Согласно правилам, бакалавры, желающие получить средне-специальное образование за государственный счет, должны принять участие в конкурсе, проводимом Государственным экзаменационным центром на общих основаниях.