В Баку 29 и 30 мая с 12:00-16:00 в Art Residence (улица Гасана Сеидбейли, 51) будет представлено UK & AZ Graffiti Show для азербайджанских и британских болельщиков, организованное Arts Council Azerbaycan и посольством Великобритании в Азербайджане, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

29 мая в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе (68 тысяч зрителей) пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Именно этому событию посвящено UK & AZ Graffiti Show - кретивная битва художников между британцем под псевдонимом "Drax" и представителем Urban Art Azerbaijan под псевдонимом "Wish". Вход свободный. Главная цель проекта - укрепление дружественных связей между странами.

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