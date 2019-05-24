Утром на станции "Кероглу" в бакинском метро молодой мужчина случайно упал на рельсы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на mission.az.

По словам очевидцев, мужчина упал, когда поезд доезжал до станции. Но машинист успел остановить поезд.

Как сообщил глава пресс-службы столичного метрополитена Бахтияр Мамедов, телефон одного из пассажиров упал на рельсы.

"Пассажир прыгнул на рельсы для того, чтобы забрать свой телефон. Этот человек был передан полиции из-за того, что спустился на рельсы без разрешения.