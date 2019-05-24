Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков является поклонником азербайджанской кухни. В Москве у него есть ресторан азербайджанской кухни, блюда которой он часто демонстрирует подписчикам в Instagram, а скоро Новиков откроет в Баку свой ресторан и в связи с этим на днях побывал в столице Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в социальной сети ресторатор провел небольшой экскурс в азербайджанскую кухню, показав короткие ролики, заснятые в момент подачи блюд.

Н. Гасымова