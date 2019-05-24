В Насиминском районе столицы обнаружен труп.

Как сообщили ONA в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в подвале одноэтажного здания в Насиминском районе Баку в беспомощном состоянии находится один человек, передает Day.Az.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили труп. Личность умершего уточняется.