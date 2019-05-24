https://news.day.az/society/1122825.html В Баку в подвале здания нашли труп
В Баку в подвале здания нашли труп
В Насиминском районе столицы обнаружен труп.
Как сообщили ONA в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в подвале одноэтажного здания в Насиминском районе Баку в беспомощном состоянии находится один человек, передает Day.Az.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили труп. Личность умершего уточняется.
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