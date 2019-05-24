Завершается строительство жилого здания на 96 квартир, строящегося по заказу министерства труда и социальной защиты населения для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны по ул. Б.Чобанзаде в Низаминском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

В сообщении говорится, что 12-этажное здание трехблочное, в нем 36 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир.

Благодаря особой заботе и вниманию, уделяемым главой государства этой сфере, в прошлом году семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в ходе защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, было предоставлено втрое больше квартир - 626, и в целом до сегодняшнего дня предоставлены 6654 квартиры.

В текущем году гражданам этих категорий планируется предоставить 800 квартир.