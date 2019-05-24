На основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, на таможенном посту "Красный мост" был остановлен и досмотрен автомобиль марки VAZ 21011, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, во время предварительного устного опроса водитель отрицал наличие скрытых от контроля предметов, подлежащих обязательной декларации. Однако в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные во внутренней части заднего сиденья 7680 штук сигарет марки King, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.