Республиканский Центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана прокомментировал информацию о землетрясении в Баку.

Как передает Day.Az, глава пресс-службы Центра Вюсаля Рафиггызы сообщила olke.az, что до 14:00 на территории страны не было зарегистрировано землетрясений магнитудой три и выше.

"Если на каких-то территориях были какие-то толчки, то это связано либо со строительными работами, либо какими-то техногенными факторами", - сказала она.

Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация о землетрясении на территории Ясамальского района Баку.