https://news.day.az/society/1122964.html В Баку произошло землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ Республиканский Центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана прокомментировал информацию о землетрясении в Баку.
В Баку произошло землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
Республиканский Центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана прокомментировал информацию о землетрясении в Баку.
Как передает Day.Az, глава пресс-службы Центра Вюсаля Рафиггызы сообщила olke.az, что до 14:00 на территории страны не было зарегистрировано землетрясений магнитудой три и выше.
"Если на каких-то территориях были какие-то толчки, то это связано либо со строительными работами, либо какими-то техногенными факторами", - сказала она.
Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация о землетрясении на территории Ясамальского района Баку.
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