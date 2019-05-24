Видеокамера службы "Безопасный город" МВД зафиксировала серьезную аварию, произошедшую ночью в Баку, передает Day.Az со ссылкой на gapp.az.

Автомобиль марки Mercedes-Benz Gelandewagen, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости протаранил ехавший на свой "зеленый" автомобиль Renault Duster.

После этого Gelandewagen несколько раз перевернулся в воздухе и "улетел" на тротуар. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал, но машинам причинен серьезный материальный ущерб. Что интересно, как видно на видео, водитель Renault Duster тоже оказался не без греха, так как перевозил пассажира в багажном отделении, что строго запрещено правилами.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.