В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль марки "Mercedes", которым управлял Самир Рзаев, столкнулся с водовозом. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир Мамедов Агиль Салман оглу были доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.