https://news.day.az/society/1123039.html Тяжелая авария в Гяндже, есть пострадавшие
Тяжелая авария в Гяндже, есть пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль марки "Mercedes", которым управлял Самир Рзаев, столкнулся с водовозом. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир Мамедов Агиль Салман оглу были доставлены в больницу.
По факту проводится расследование.
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